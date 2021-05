H&M : nouvelle collection autour des cultures skate & surf

(CercleFinance.com) - H&M annonce le lancement d'une nouvelle collection inspirée par le Black Girls Skate, une organisation à but non lucratif qui se consacre à l'équité, à la visibilité et la sécurité des skateurs/surfeurs qui s'identifient comme des femmes et/ou personnes non binaires, noires, africaines ou de couleur.

La campagne célèbre la liberté, l'autonomisation et la solidarité et s'appuie sur les histoires individuelles des membres du Black Girls Skate.

La nouvelle collection sera lancée le 13 mai et s'inspirera directement des deux loisirs - la glisse sur trottoir et sur vague - avec des pièces 'vibrantes' comprenant 'à la fois des basiques et des maillots de bain, tous fabriqués en partie à partir des matériaux les plus durables'.