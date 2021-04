Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M : Maisie Williams ambassadrice développement durable Cercle Finance • 12/04/2021 à 13:02









(CercleFinance.com) - H&M annonce un partenariat avec l'actrice Maisie Williams qui devient l'ambassadrice développement durable pour la marque. L'objectif de H&M est de n'utiliser que des matériaux recyclés ou issus de sources durables d'ici 2030. L'enseigne souhaite aussi encourager la réutilisation, la refonte et le recyclage des vêtements. 'L'avenir de la mode doit être différent et nous voulons faire partie de cette solution', a indiqué Pascal Brun, Global Sustainability Manager chez H&M.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.