H&M: les résultats inquiètent, le titre décroche information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 10:11

(CercleFinance.com) - Hennes & Mauritz recule lourdement en Bourse de Stockholm ce vendredi, les investisseurs sanctionnant l'enseigne de prêt-à-porter suite à des résultats trimestriels très inférieurs aux attentes.



H&M a annoncé ce matin un recul bien plus fort que prévu de son bénéfice opérationnel au quatrième trimestre, impacté par la mise en place d'un programme d'efficacité et le retrait du marché russe.



A 821 millions de couronnes suédoises, le résultat d'exploitation s'inscrit très en-dessous de celui enregistré l'année dernière sur la même période (6,25 milliards de couronnes) et des prévisions des analystes.



La marge brute s'est établie à 49,7% sur le trimestre, contre 55,2% un an plus tôt, un repli que le distributeur explique par l'envolée de ses coûts de production et la vigueur du dollar.



RBC, qui est à 'performance en ligne avec le secteur' sur le titre', estime malgré tout que les perspectives s'éclaircissent un peu pour le numéro deux mondial du secteur derrière Inditex (Zara).



Dans son communiqué, Helena Helmersson, la directrice générale de H&M, note que le nouvel exercice fiscal a bien démarré et que le groupe avance désormais 'dans la bonne direction'.



Elle estime ainsi que l'exercice 2023 devrait être marqué par une amélioration des ventes et de la rentabilité, ce qui signifie que l'objectif d'une marge opérationnelle 'à deux chiffres' à horizon 2024 reste inchangé.



Malgré ces déclarations, l'action H&M lâchait plus de 6% vendredi matin à la Bourse de Stockholm, signant la troisième plus forte baisse de l'indice OMXS30.