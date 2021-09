Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M : le versement de dividendes va être relancé information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 11:12









(CercleFinance.com) - H&M a annoncé jeudi qu'il allait recommencer à distribuer des dividendes à ses actionnaires, une mesure qu'il avait dû interrompre en raison de la pandémie. Le groupe d'habillement suédois, dont les derniers résultats trimestriels dépassent largement les attentes, a déclaré qu'il verserait au mois de novembre un dividende de 6,5 couronnes par action, équivalent à environ 10,75 milliards de couronnes (1,05 milliard d'euros). H&M a fait état ce matin d'un bénéfice net de 6,1 milliards de couronnes suédoises au titre de son troisième trimestre, clos fin août, à comparer avec une perte de 2,4 milliards sur la même période de l'an dernier. A titre d'indication, les analystes de RBC n'attendaient qu'un profit de l'ordre de 5,3 milliards. Exprimé en monnaies locales, le chiffre d'affaires trimestriel a bondi de 14%. En dépit de ces bons chiffres, le titre H&M ne progressait que de 0,4% jeudi matin en Bourse de Stockholm. 'Le fait que le bénéfice dépasse les attentes devrait être bien accueilli, mais certains investisseurs pourraient se montrer déçus par l'absence d'amélioration au niveau des tendances de ventes au mois de septembre', explique UBS. S'il assure que sa collection d'automne a été bien reçue, H&M indique que ses ventes du mois de septembre, exprimées en monnaies locales, ne se sont révélées que 'légèrement supérieures' à celles de l'an dernier à la même époque. Dans son communiqué, le groupe de prêt-à-porter explique ne pas avoir été en mesure de répondre à la demande du fait des interruptions et des retards ayant perturbé sa chaîne d'approvisionnement.

