H&M : le titre résiste bien malgré une analyse négative

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en légère hausse malgré l'analyse du jour d'Invest Securities. Le bureau d'analyses réitère son opinion vente avec un objectif de cours ajusté à 155 SEK et préfère Inditex (achat, objectif de cours de 35,7E). L'analyste souligne que depuis le début de l'année, le titre a enregistré une hausse de +19% dans un mouvement qui bénéficie à l'ensemble du secteur, de telle sorte que le cours a retrouvé son niveau pré covid. ' Une hausse qui contraste avec la déception d'un CA T2 publié en dessous des attentes (consensus et IS) et qui nous amène à laisser inchangées nos prévisions de BNA qui demeurent plus prudentes que le consensus. En effet, il existe notamment à nos yeux un risque sur la MB en lien avec l'environnement concurrentiel et la hausse des coûts de transport (sourcing asiatique) qui semble sous-estimé ' indique invest Securities. ' De plus, la relation du groupe avec la Chine demeure un sujet d'interrogation suite à la polémique concernant le coton du Xianjiang ' rajoute le bureau d'analyses.

