H&M: le titre monte, UBS relève son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 2% en fin de journée profitant de l'analyse positive d'UBS.



L'analyste estime que les améliorations devraient se poursuivre. Il relève son conseil à achat (contre neutre) et remonte son objectif de cours 212 couronnes suédoises (contre 148 couronnes suédoises) ce qui représente un potentiel de hausse de +15%.



' Une plus grande confiance dans la reconstitution des marges, des signes avant-coureurs de reprise des ventes signifient un rapport risque/récompense attrayant ' indique UBS.



La poursuite de la récente amélioration de l'offre produits de H&M pourrait permettre de maintenir une croissance favorable au niveau des ventes.





