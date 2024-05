Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client H&M: le titre monte, RBC voit du potentiel information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 13:59









(CercleFinance.com) - H&M signe vendredi l'une des plus fortes hausses de l'indice STOXX 600 dans le sillage d'une note de RBC qui estime que le groupe de prêt-à-porter dispose de plusieurs leviers pour surperformer le marché.



RBC, qui juge la valorisation du titre attractive, a relevé son opinion 'performance en ligne avec le secteur' à 'surperformance' avec un objectif de cours porté de 190 à 200 couronnes suédoises.



Dans une note, le broker canadien estime notamment que la poursuite de récente amélioration de l'offre produits du confectionneur pourrait lui permettre de maintenir une trajectoire de croissance favorable au niveau de ses ventes.



Le courtier évoque aussi l'adoption d'un plan d'optimisation des surfaces de ses magasins, de potentielles nouvelles réductions de coûts et un accroissement de ses marges bénéficiaires due à la normalisation des prix des matières premières et des problèmes liés à la logistique et aux transports.



Peu avant 14h00, le titre progressait de 1,8% signant la deuxième plus forte hausse de l'indice des valeurs vedettes suédoises, l'OMXS30.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.