H&M: le titre bondit après un trimestre meilleur que prévu information fournie par Cercle Finance • 28/01/2022 à 11:30

(CercleFinance.com) - Fort du succès de ses dernières collections et d'un moindre recours aux promotions, H&M a publié vendredi des résultats supérieurs aux attentes, qui alimentaient un bond de son cours de Bourse à Stockholm.



Le groupe suédois, numéro deux mondial du prêt-à-porter derrière l'espagnol Inditex (Zara), a dévoilé ce matin un bénéfice après impôts de 4,62 milliards de couronnes suédoises au titre de son quatrième trimestre, contre 2,48 milliards un an plus tôt.



Ses trimestriels sont surtout marqués par une augmentation de sa marge brute, passée à 55,2% contre 52,1% un an auparavant, alors que les analystes tablaient sur une amélioration deux fois moins importante.



'Nous avons terminé l'année en beauté, avec des ventes désormais revenues à leurs niveaux d'avant la pandémie et une rentabilité au plus haut depuis plusieurs années', s'est félicitée sa directrice générale Helena Helmersson.



'Maintenant que nous sommes revenus à une situation plus normalisée avec une solide position financière et un bon niveau de rentabilité, nous pouvons à nouveau nous concentrer sur la croissance', a-t-elle ajouté.



H&M s'est donné pour objectif de doubler ses ventes à horizon 2030, tout en réduisant par deux son empreinte carbone dans l'intervalle.



L'action H&M, qui avait déjà bien résisté à la chute des marchés boursiers depuis le début de l'année, gagnait 5,8% vendredi à la Bourse de Stockholm.