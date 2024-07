Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client H&M: le titre avance, Deutsche Bank passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 17:01









(CercleFinance.com) - H&M grimpe à la Bourse de Stockholm ce mercredi après un double relèvement de recommandation par Deutsche Bank, passé directement de 'vendre' à 'acheter' sur le titre du géant suédois de l'habillement.



L'action du groupe de prêt-à-porter gagne actuellement 2,2%, signant la troisième plus forte hausse de l'indice OMXS30 qui avance au même moment de 0,6%.



Deutsche Bank, dont l'objectif de cours remonte en parallèle de 165 à 200 couronnes, estime que le potentiel de progression de H&M au niveau structurel n'est pas totalement pris en compte par le marché.



Si le bureau d'études reconnaît que la tendance à la normalisation des ventes et des marges a été saluée par la communauté financière, DB dit tabler sur une nette amélioration des résultats grâce à des collections davantage dans l'air du temps, à des approvisionnements en magasins plus efficaces et à une meilleure gestion des stocks et des coûts.



De son point de vue, la correction du titre ayant suivi la présentation des derniers résultats constitue dès lors une bonne opportunité pour se pencher de nouveau sur le dossier.





