Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client H&M: le site de déstockage en ligne Afound va fermer information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 14:01









(CercleFinance.com) - H&M a annoncé mercredi son intention de fermer son site de déstockage en ligne Afound d'ici à cet automne, le géant suédois de la mode invoquant une demande insuffisante.



Dans un communiqué, le confectionneur justifie sa décision par le fait que les marques tendent à privilégier de plus en plus leur propre réseau de distribution afin de renforcer leurs liens avec leurs clients.



Créé en 2018, le site d'outlet Afound proposait d'importants rabais sur d'anciennes collections de vêtements et d'articles de maison et de beauté de marques appartenant au groupe H&M, dont COS et & Other Stories.



Ses activités cesseront progressivement au cours des mois qui viennent, explique H&M, qui prévoit de proposer aux salariés de poursuivre leur carrière au sein du groupe.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.