H&M: le conseil nomme le nouveau DG du groupe

Cercle Finance • 31/01/2024









(CercleFinance.com) - H&M fait savoir que son conseil d'administration a nommé aujourd'hui Daniel Ervér, jusqu'alors responsable de la marque H&M, au poste de directeur général du groupe.



Daniel Ervér succède ainsi à Helena Helmersson qui a décidé de quitter son poste de CEO et de quitter le groupe H&M.



Né il y a 43 ans, Daniel Ervéra a travaillé chez H&M pendant 18 ans, occupant différents postes jusqu'à la direction de la marque H&M, soit la plus marque du groupe éponyme.



Outre son arrivée à la tête du groupe H&M à compter de ce jour, Daniel Ervér continuera également à assumer la responsabilité opérationnelle de la marque H&M.





