H&M: la marge brute détonne, le titre bondit

(CercleFinance.com) - Hennes & Mauritz (H&M) a fait état mercredi d'une hausse plus forte que prévu de sa marge brute sur le premier trimestre de son exercice fiscal, le groupe suédois ayant profité de l'amélioration de la chaîne logistique et de la bonne maîtrise de ses coûts.



Sur les trois mois au 29 février, son résultat opérationnel a grimpé à 2,1 milliards de couronnes suédoises, contre 725 million un an plus tôt, un chiffre très supérieur au 1,3 milliard attendu par les analystes de RBC.



Le bénéfice après impôts s'est quant à lui élevé à 1,2 milliard de couronnes, à comparer avec 540 millions un an auparavant.



H&M a réalisé sur le trimestre écoulé des ventes nettes de 53,7 milliards, en baisse par rapport aux 54,9 milliards enregistrés sur la même période de l'exercice précédent.



Mais sa marge brute est remontée de 4,3 points de pourcentage, à 51,5% contre 47,2% il y a un an, alors que le consensus n'espérait qu'une amélioration de 2,8 points.



Les analystes de RBC estiment que le consensus sur le bénéfice par action (BPA) de l'exercice 2024/2025 devrait être revu en hausse de 5% à 10% suite à la parution de ces chiffres.



'Nous pensons que H&M a entrepris diverses démarches afin d'améliorer son offre multicanale à destination des consommateurs, ce qui devrait lui permettre de défendre ses positions sur ses principaux marchés', estime le courtier canadien.



Après l'annonce de ces résultats, le titre du numéro deux mondial du prêt-à-porter bondissait de plus de 13% à la Bourse de Stockholm et signait la plus forte hausse de l'indice paneuropéen STOXX Europe 600.





