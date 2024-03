Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client H&M: la femme d'affaires Helena Saxon va entrer au conseil information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 11:06









(CercleFinance.com) - Helena Saxon, une femme d'affaires suédoise, devrait rejoindre le conseil d'administration de H&M à l'issue de la prochaine assemblée générale du groupe, prévue le 3 mai.



Agée de 53 ans, Helena Saxon a démarré sa carrière en tant qu'analyste financière à Londres chez Goldman Sachs avant de rejoindre la société d'investissement suédoise Investor AB, dont elle devenue directrice financière en 2015.



Si sa nomination est approuvée par les actionnaires du groupe, elle remplacera Niklas Zennström, qui a décidé de ne pas solliciter de nouveau mandat afin de se concentrer sur ses propres entreprises et ses fondations.



Le renouvellement des six autres administrateurs composant actuellement le conseil d'administration sera soumis aux actionnaires, de même que celui du président Karl-Johan Persson.





