H&M: l'UE autorise une coentreprise avec Remondis information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 12:57

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé la création d'une entreprise commune entre Remondis Recycling International GmbH ('Remondis') d'Allemagne et H&M Hennes & Mauritz International AB ('H&M') de Suède.



Cette structure a pour objectif de collecter, trier et vendre des vêtements et textiles usagés et non désirés.

Remondis est un prestataire de services actif dans le recyclage, les services publics et industriels et la gestion de l'eau.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu des activités limitées de l'entreprise commune dans l'Espace économique européen.