H&M : Karl-Johan Persson élu président du conseil

(CercleFinance.com) - Karl-Johan Persson, l'ancien directeur général de Hennes & Mauritz, a été élu jeudi président du conseil d'administration du distributeur textile suédois. Le cadre dirigeant de 45 ans succède ainsi à son père, Stefan Persson, qui avait déclaré en début d'année ne pas vouloir se représenter à la tête du conseil après 20 ans de présidence. Pour mémoire, le groupe familial Persson est aujourd'hui le premier actionnaire de H&M, avec une participation de 48% représentant près de 75% des droits de vote. Directeur général depuis 2009, Karl-Johan Persson avait été remplacé par Helena Helmersson, une économiste de 47 ans ayant fait l'intégralité de sa carrière au sein du groupe, en janvier dernier.

