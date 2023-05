Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M: Helena Helmersson coprésidente du Pacte de la mode information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 12:40









(CercleFinance.com) - Helena Helmersson, directrice général du groupe H&M, a été nommée coprésidente du comité directeur du Pacte de la mode.



Elle succède au cofondateur du Pacte de la mode, François-Henri Pinault, directeur général de Kering, qui reste membre du comité directeur. Helena Helmersson travaillera avec le cofondateur du Pacte de la mode, Paul Polman qui a été réélu à la coprésidence pour trois ans supplémentaires.



Le Pacte de la mode représente un tiers de l'industrie mondiale de la mode et s'engage à atténuer l'impact du changement climatique, à restaurer la biodiversité et à protéger les océans.



L'initiative rassemble des PDG et des cadres supérieurs afin d'accélérer les actions communes, des fournisseurs aux détaillants, et dans sa prochaine phase, elle s'étendra dans la chaîne de valeur.



'Le moment est venu d'accélérer les activités de réduction des émissions et de décarbonisation en aval de la chaîne de valeur. Ce n'est qu'en nous rassemblant que nous pouvons créer un véritable changement', souligne Helena Helmersson, directrice générale du groupe H&M.



'Ce secteur a un long chemin à parcourir, mais aucun PDG ou entreprise ne peut s'attaquer seul à ces questions', ajoute Paul Polman, coprésident du Pacte de la mode.





