H&M: hausse du résultat grâce aux réductions de coûts information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 09:34

(CercleFinance.com) - H&M a annoncé jeudi une hausse plus marquée que prévu de son bénéfice au premier trimestre de son exercice fiscal décalé, le groupe suédois ayant notamment tiré parti de ses réductions de coûts.



Sur les trois mois clos au 28 février, son résultat opérationnel s'est établi à 725 millions de couronnes, soit une marge de 1,3%, contre 458 millions - ou 0,9% du chiffre d'affaires - un an plus tôt.



A titre de comparaison, les analystes attendaient une perte nette de 1,1 milliards de couronnes.



Le numéro deux mondial du prêt-à-porter a enregistré sur le trimestre écoulé des ventes nettes en hausse de 12% à 54,9 milliards de couronnes, dont une croissance de 3% exprimée en monnaies locales.



Indicateur très suivi, sa marge brute s'est repliée à 47,2% à comparer avec 49,3% sur la même période de l'exercice précédent.



Dans son communiqué, le groupe d'habillement souligne que son programme d'efficacité et de réductions de coûts tourne désormais à 'plein régime' et que les changements apportés ces dernières années commencent à porter leurs fruits.



H&M évoque aussi un bon accueil réservé à ses collections de printemps.



Sur les trois premiers mois de l'année calendaire, c'est-à-dire de janvier à mars, ses ventes en monnaies locales ont augmenté de 4%, une performance inférieure aux estimation des analystes de RBC qui visaient une hausse de 6%.



'Cela marque un ralentissement de l'activité sous-jacente, mais H&M l'attribue à une météo défavorable', explique le broker canadien dans une note de réaction.



Le groupe a par ailleurs confirmé s'attendre à dégager une marge opérationnelle de 10% dès l'an prochain, une annonce bien accueillie par les investisseurs puisque le titre H&M grimpait de plus de 8% ce matin à la Bourse de Stockholm.