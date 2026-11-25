Les grandes valeurs européennes de l'habillement telles que H&M et Inditex sont orientées à la hausse en Bourse ce mercredi dans le sillage des résultats de 3ème trimestre décevants publiés par leur grand rival chinois Shein, dont la chute des ventes s'est fortement accélérée en Europe sur la période.

Dans un communiqué diffusé il y a moins de quatre heures, Shein indique que son chiffre d'affaires s'est replié de 5,9% sur les trois mois clos fin septembre, pour ressortir à 10,27 milliards de dollars.

Cela marque une nette détérioration de sa tendance commerciale après la croissance de 0,9% enregistrée au 2ème trimestre de l'exercice et la hausse de 8% signée l'an dernier.

Rien qu'en Europe, les ventes ont décroché de 27% après avoir déjà diminué de 13,9% au trimestre précédent.

Le détaillant en ligne explique avoir pâti de la décision de l'Union européenne de faire évoluer son mode de taxation sur les petits colis. Depuis le 1er juillet dernier, Bruxelles applique en effet un droit de douane forfaitaire de 3 euros par catégorie d'article sur les colis importés d'une valeur inférieure ou égale à 150 euros, qui en étaient exemptés jusqu'ici.

Un répit bienvenu pour H&M, Zara et Primark

Afin de s'adapter, le groupe a fait évoluer son modèle d'approvisionnement vers un système local qui couvre désormais plus de 40 % des livraisons en Europe, soit plus du double par rapport au deuxième trimestre. Il dit vouloir faire passer ce chiffre à environ 50% d'ici à la fin de l'année.

"Cela constitue un signal positif à court terme pour la distribution européenne, surtout sur le segment discount (....), face au fort recul des volumes en Europe", réagissent les analystes de Citi dans une note.

A la Bourse de Stockholm, l'action H&M progressait de près de 1,1% dans la foulée de cette publication, tandis qu'à Londres, le titre AB Foods - le propriétaire de la chaîne de vêtements d'entrée de gamme Primark - prenait également 1,1%. A Madrid, Inditex - qui détient notamment les enseignes Zara, Pull&Bear et Bershka - avance de plus de 0,4%.

En dépit du repli de son chiffre d'affaires, la rentabilité de Shein reste au beau fixe. Hors éléments exceptionnels, le résultat opérationnel (Ebit) ajusté a grimpé de 45,6% à 948 millions de dollars au 3ème trimestre tandis que son bénéfice net a augmenté de 26,8% à 790 millions de dollars.