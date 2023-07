Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M: entrée prévue sur le marché brésilien à horizon 2025 information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 09:47









(CercleFinance.com) - H&M a annoncé lundi son intention d'entrer sur le marché brésilien à horizon 2025, le groupe d'habillement disant voir un potentiel de développement 'considérable' dans ce pays de 210 millions d'habitants.



Afin de mener à bien son projet, le géant du prêt-à-porter compte s'associer à Dorben Group, un spécialiste de la distribution haut de gamme avec lequel il exploite déjà des boutiques au Panama, au Costa Rica à au Guatemala.



'Nous avons bénéficié d'un bon développement en Amérique Latine et nous voyons beaucoup de potentiel au Brésil', a expliqué Helena Helmersson, la directrice générale de H&M Group.



La société avait ouvert son premier magasin latino-américain au Mexique en 2012, une initiative qui s'était suivie d'une expansion au Pérou, en Uruguay, au Chili, en Colombie, en Equateur ainsi qu'au Guatemala, au Panama et au Costa Rica.



H&M prévoit d'ouvrir sa première boutique brésilienne en 2025, ainsi que lancer des activités de commerce en ligne, avant d'accroître son empreinte nationale par la suite, essentiellement dans les grandes villes du sud-est du pays.



Coté à la Bourse de Stockholm, le titre du détaillant suédois évoluait peu (-0,2%) lundi matin suite à cette annonce.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.