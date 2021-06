Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M : croissance de 75% des ventes au 2e trimestre Cercle Finance • 15/06/2021 à 09:43









(CercleFinance.com) - L'action H&M (Hennes & Mauritz) B cède 1% sur l'OMX, après un point de la chaine de vêtements suédoise au titre de son deuxième trimestre comptable (mois de mars à mai), d'où ressort une croissance de 75% des ventes nettes en monnaies locales. En tenant compte du renforcement de la couronne suédoise, le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 62% en comparaison annuelle, pour atteindre 46,5 milliards de couronnes, soit environ 4,6 milliards d'euros. 'L'évolution des ventes a été continuellement affectée par la pandémie en cours', précise H&M, notant toutefois qu'avec la vaccination, 'de nombreux marchés ont permis graduellement aux magasins de réouvrir et à la forte reprise du groupe de se poursuivre'.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.