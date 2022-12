Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

H&M: conclusion d'un PPA avec Neoen et Alight information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 10:54

(CercleFinance.com) - Neoen et Alight annoncent la signature avec la chaine de prêt-à-porter H&M d'un power purchase agreement (PPA) pour 90 MWc d'énergie verte en Suède, soit le PPA solaire le plus important conclu à ce jour dans ce pays.



Selon les termes de ce contrat à long terme, le parc photovoltaïque de Hultsfred fournira H&M en électricité verte et en garanties d'origine, ce qui lui permettra de se rapprocher de son objectif d'un approvisionnement à 100% en énergie renouvelable.



Codéveloppé et codétenu par Neoen et Alight (Neoen en étant l'actionnaire majoritaire), ce parc sera équipé de panneaux solaires bas-carbone. La construction de la centrale devrait être lancée au second semestre 2023 pour une mise en service prévue en 2025.