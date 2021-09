Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M : collabore avec une marque de skate iconique des 90's information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 15:42









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa nouvelle collection automne 2021, H&M annonce une collaboration avec No Fear, une marque américaine emblématique de skate et de 'streetwear' des années 1990. Disponible à compter du 14 octobre, la nouvelle collection s'articulera autour de 'silhouettes surdimensionnées et moulantes', ainsi que 'des logos et illustrations graphiques saisissants'.

