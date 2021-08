Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M : collaboration avec le créateur indien Sabyasachi information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - H&M annonce une collaboration avec le label indien Sabyasachi, connu pour ses juxtapositions du style indien traditionnel avec un design contemporain. 'La collection est éclectique, bohème et s'inspire de la riche histoire textile et artisanale de l'Inde et mélange des silhouettes modernes et traditionnelles avec des couleurs et des imprimés frais', annonce H&M. Composée de vêtements pour femmes et pour hommes, la collection Sabyasachi x H&M sera disponible à compter du 12 août 2021.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.