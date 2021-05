Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M : collaboration avec Brock Collection Cercle Finance • 26/05/2021 à 15:05









(CercleFinance.com) - H&M annonce une collaboration avec la marque 'Brock Collection' basée à Los Angeles. 'L'accent est mis sur la romance moderne - une opulence accessible mélangée à une facilité streetwise et un soupçon des décennies passées', assure H&M. Plus concrètement, H&M met aussi en avant un savoir-faire artisanal et des vêtements et accessoires fabriqués à partir de matériaux plus durables. La collection Brock Collection x H&M sera disponible à compter du 1er juin.

