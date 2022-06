Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M: bon trimestre, mais les perspectives interrogent information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 10:54









(CercleFinance.com) - H&M a dévoilé mercredi un chiffre d'affaires meilleur que prévu au titre de son deuxième trimestre, mais l'absence de détails semblait décevoir les investisseurs, provoquant une baisse du titre à la Bourse de Stockholm.



Le numéro deux mondial de la distribution de prêt-à-porter a vu ses ventes en monnaies locales grimper de 12% au cours de la période allant du 1er mars au 31 mai, le deuxième trimestre de son exercice fiscal 2021-2022.



A titre de comparaison, les analystes financiers anticipaient, de leur côté, une croissance de 9%.



Converties en couronnes suédoises, les ventes de H&M affichent une augmentation de 17% sur le trimestre écoulé.



Contrairement aux habitudes du groupe, le communiqué du géant de l'habillement n'inclut aucun point d'activité concernant le début du trimestre en cours, ni même d'indication sur le niveau de rentabilité du trimestre écoulé.



Dans une note de réaction, les analystes de RBC évoquent des perspectives 'mitigées' au niveau de ses marges bénéficiaires, en raison du renchérissement des matières premières et des coûts de transport, sans compter l'impact des offres promotionnelles et de l'écoulement des stocks en provenance de Russie.



H&M a prévu d'annoncera ses résultats complets pour les six premiers mois de l'exercice le 29 juin prochain.



En attendant, son titre se repliait de plus de 4% mercredi matin sur le Nasdaq Stockholm.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.