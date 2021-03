Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M : bien orienté avec un relèvement de broker Cercle Finance • 09/03/2021 à 13:57









(CercleFinance.com) - H&M s'adjuge près de 2% sur l'OMX, soutenu par UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' sur le titre de la chaine scandinave de prêt-à-porter, avec un objectif de cours rehaussé de 133 à 225 couronnes suédoises. Sur la base de ses ensembles de données 'UBS Evidence Lab', le broker considère à la fois que le marché 'sous-estime le rythme de la reprise des ventes du groupe post Covid' et qu'il 'surestime les vents contraires sur ses marges'.

