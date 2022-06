Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M: bien orienté avec ses rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 10:50









(CercleFinance.com) - H&M prend près de 3% sur l'OMX, après l'annonce du lancement ce jour d'un programme de rachats d'actions pour trois milliards de couronnes suédoises, en marge de résultats de deuxième trimestre supérieurs aux attentes.



La chaine de prêt à porter scandinave a en effet engrangé sur cette période un profit opérationnel de cinq milliards de couronnes, contre 3,85 milliards un an auparavant et alors que le consensus attendait 4,3 milliards.



Le groupe a aussi amélioré sa marge brute à 54,8%, contre 53,9% au deuxième trimestre de l'exercice précédent, pour des ventes nettes en croissance de 17% à 54,5 milliards de couronnes (+12% en monnaies locales).





