H&M : bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - L'action H&M B grimpe de 5% sur l'OMX, portée par des propos de Barclays qui réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 180 couronnes suédoises sur le titre de la chaine de vêtements. L'intermédiaire financier juge en effet le groupe scandinave comme étant 'bien placé pour surperformer ses pairs dans cet environnement difficile et émerger de la crise avec de meilleurs parts de marché'. Bien que la performance de H&M restera selon lui probablement sous pression à court terme, le broker pense que 'l'attention des investisseurs devrait maintenant se concentrer sur l'exercice 2021 et sur les années suivantes'.

