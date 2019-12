Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M : bien orienté après un point d'activité Cercle Finance • 16/12/2019 à 09:41









(CercleFinance.com) - L'action H&M (Hennes & Mauritz) B gagne 1,4% sur l'OMX, après la présentation par la chaine de vêtements de ventes nettes en croissance de 11% à près de 232,8 milliards de couronnes suédoises au titre de son exercice 2019 (+6% en monnaies locales). Sur son seul quatrième trimestre (du 1er septembre au 30 novembre), le groupe scandinave a vu son chiffre d'affaires augmenter de 9% à 61,7 milliards de couronnes, dont une progression de 5% en excluant les effets de changes. H&M précise que cette évolution a été affectée par un effet calendaire, en raison du Black Friday qui est tombé cette année après la fin novembre. Ajusté de cet effet, les ventes du dernier trimestre ont augmenté de 6% en monnaies locales.

