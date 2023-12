Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client H&M: baisse de 4% des ventes au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 11:52









(CercleFinance.com) - H&M a fait savoir vendredi que ses ventes avaient baissé un peu plus que prévu lors de son quatrième trimestre fiscal, une annonce qui étaient accueillie sans grande émotion à la Bourse de Stockholm.



Le numéro deux mondial du prêt-à-porter derrière l'espagnol Inditex a vu ses ventes nettes diminuer de 4% en monnaies locales sur la période allant de septembre à novembre, à 62,6 milliards de couronnes (5,6 milliards d'euros).



A titre de comparaison, le consensus projetait un chiffre de 62,8 milliards de couronnes.



'H&M avait déjà fait état d'une performance passable en septembre (avec des ventes en baisse de 10% à changes constants)', rappellent les analystes de RBC.



'Nous pensons qu'octobre a été meilleur, mais novembre semble s'être de nouveau dégradé (pas autant qu'en septembre cependant), en raison d'un effet de base défavorable sur la fin du mois', souligne le courtier canadien.



D'après RBC, ces tendances pourraient refléter un affaiblissement des parts de marché du groupe d'habillement dû à sa volonté de rehausser ses prix, une décision néanmoins appelée à soutenir ses marges bénéficiaires.



Sur l'ensemble de son exercice 2022/2023, allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, ses ventes n'affichent qu'une petite hausse de l'ordre de 1% exprimées en monnaies locales.



Suite à cette publication, l'action H&M affichait un gain de 1,2% vendredi matin en Bourse de Stockholm.





