H&M: arrêt définitif des activités en Russie

(CercleFinance.com) - Après avoir interrompu ses activités commerciales en Russie au mois de mars dernier, H&M a officialisé lundi sa volonté de mettre un terme définitif à sa présence dans le pays, où il était présent depuis 2009.



Dans un communiqué publié dans la matinée, le groupe d'habillement suédois invoque la difficulté de l'environnement opérationnel actuel et le caractère imprévisible de la situation, expliquant ne pas être en mesure de poursuivre ses activités locales dans de telles conditions.



La fermeture de sa branche russe va se traduire par des charges de l'ordre de deux milliards de couronnes suédoises (environ 190 millions d'euros), dont un impact d'un milliard de couronnes au niveau de la trésorerie.



Ces éléments exceptionnels seront comptabilisés dans les résultats de troisième trimestre, précise la société.



H&M dit avoir l'intention de rouvrir temporairement ses magasins dans le pays, durant une période limitée, afin de se débarrasser de ses stocks existants.



A la Bourse de Stockholm, le titre H&M se repliait de 0,1% lundi matin, également victime d'une dégradation des analystes d'UBS, désormais à 'neutre' sur la valeur.





