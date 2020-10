Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M : annonce une collaboration avec The Vampire's Wife Cercle Finance • 05/10/2020 à 10:37









(CercleFinance.com) - H&M annonce une collaboration avec The Vampire's Wife, la marque de mode culte de la créatrice, mannequin et égérie britannique Susie Cave. The Vampire's Wife s'est notamment illustrée par ses détails glamour et ' la célébration débridée des femmes et de la forme féminine ', indique H&M. Fabriquée à partir de matériaux issus de sources durables, la collection sera disponible à partir du 22 octobre 2020.

