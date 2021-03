Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M : affiche un premier trimestre meilleur que prévu Cercle Finance • 31/03/2021 à 10:24









(CercleFinance.com) - Hennes & Mauritz a fait état mercredi d'une perte moins marquée que prévu au titre de son premier trimestre fiscal, une performance qui ne semble pas entièrement rassurer les investisseurs. Sa perte nette sur les trois premiers mois de l'exercice fiscal 2020-2021 clos le 28 février est ressorti à 1,4 milliards de couronnes suédoises (140 millions d'euros), contre un bénéfice net de 2,5 milliards il y a un an. Les analystes anticipaient une perte de l'ordre de 1,5 milliards. Les ventes ont diminué de 21% en monnaies locales - à 40 milliards de couronnes (environ 4 milliards d'euros) - un repli que la chaîne suédoise de vêtements attribue à la deuxième vague de la pandémie, qui a entraîné la fermeture de 36% de ses magasins au plus fort de l'hiver. H&M, le numéro deux mondial du secteur derrière l'espagnol Inditex, a toutefois souligné que ses ventes sur le mois de mars avaient bondi de 55%. Les analystes redoutent toutefois que l'arrivée de la troisième vague de l'épidémie rende ce rebond bien fugace. 'Le problème, c'est que 1.500 points de vente sont aujourd'hui fermés, contre environ 900 en date du 13 mars, ce qui devrait peser sur les ventes du mois d'avril', préviennent les équipes de RBC. D'après leurs calculs, ce sont désormais 30% des magasins du groupe qui ont leur rideau baissé. Conséquence, l'action H&M accuse actuellement une baisse de 1,5% à la Bourse de Stockholm.

