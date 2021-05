Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M : 85% de matériaux durables dans la nouvelle collection Cercle Finance • 21/05/2021 à 10:42









(CercleFinance.com) - H&M annonce le lancement de la collection de maillots de bain été 2021 ' la plus durable à ce jour '. La chaîne de magasins suédoise indique que la collection est composée de tissus issus de sources durables, à savoir ' des polyesters recyclés pré-consommation, de déchets textiles, et des polyesters recyclés post-consommation provenant de bouteilles recyclées '. Tous les modèles sont composés d'au moins 85% de polyester recyclé, précise Maria Östblom, responsable du design des vêtements pour femmes.

