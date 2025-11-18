Gulf Air signe un accord avec Boeing pour 15 787 Dreamliner

Gulf Air a signé un accord avec Boeing BA.N pour l'achat de 12 à 15 Boeing 787 Dreamliner lors du salon aéronautique de Dubaï, selon un communiqué de la compagnie publié mardi.