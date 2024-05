Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Guillin: prise de participation dans Wobz information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 15:04









(CercleFinance.com) - Le Groupe Guillin annonce avoir pris une participation de 49% dans Wobz, spécialiste de la personnalisation de contenants adaptés à tous les événements familiaux ou collectifs, proposant notamment une large gamme de gobelets réemployables.



Wobz a développé un outil unique et innovant de personnalisation en ligne, connecté à un outil industriel numérique propriétaire de premier ordre. En 2023, il a réalisé un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros, en forte croissance, et emploie 60 salariés.



'Pour les clients du Groupe Guillin, cette prise de participation est, une fois de plus, l'opportunité d'avoir accès à une gamme encore plus étendue de solutions d'emballages alimentaires multi-matériaux répondant ainsi à l'ensemble de leurs besoins', explique-t-il.





