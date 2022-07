Guillemot SA : réorganisation patrimoniale de l’actionnariat

(AOF) - La société Guillemot Corporation SA a été informée le 12 juillet 2022 par Claude, Michel, Yves, Gérard et Christian Guillemot, actionnaires fondateurs et dirigeants, de la réorganisation patrimoniale de l’actionnariat de Guillemot Corporation SA. Le 12 juillet 2022, des cessions de titres Guillemot Corporation représentant 14,63% du capital sont intervenues entre la holding britannique Guillemot Brothers Ltd et les actionnaires fondateurs, Messieurs Claude, Michel, Yves, Gérard et Christian Guillemot, en vue d’apporter ultérieurement ces titres à la holding française Guillemot Brothers SAS.

