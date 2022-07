Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guillemot: réorganisation patrimoniale de l'actionnariat information fournie par Cercle Finance • 13/07/2022 à 10:45









(CercleFinance.com) - Guillemot Corporation indique avoir été informée le 12 juillet par Claude, Michel, Yves, Gérard et Christian Guillemot, actionnaires fondateurs et dirigeants, de la réorganisation patrimoniale de l'actionnariat de la société de matériel de loisirs interactifs.



Des cessions de titres Guillemot Corporation représentant 14,63% du capital sont intervenues entre la holding britannique Guillemot Brothers Ltd et les actionnaires fondateurs, en vue de leur apport ultérieur à la holding française Guillemot Brothers SAS.





