GUILLEMOT CORPORATION : RESULTATS CONSOLIDES SEMESTRIELS 2020 / REVISION A LA HAUSSE DES PREVISIONS ANNUELLES

Les comptes au 30 juin 2020 du Groupe Guillemot Corporation s'établissent comme suit :



Premier Semestre (en millions d'euros)

1er janvier 2020 - 30 juin 2020 30/06/2020 30/06/2019 Variation

Gammes d'accessoires de jeux Thrustmaster 38,9 23,6 +65%

Total Thrustmaster 38,9 23,6 +65%

Périphériques numériques Hercules 2,3 1,6 +44%

OEM* 0,3 0,3 -

Total Hercules 2,6 1,9 +37%

Total Chiffre d'affaires 41,5 25,5 +63%

Résultat opérationnel courant 3,1 -1,5 -

Résultat opérationnel 3,1 -1,5 -

Résultat financier ** 5,3 -1,1 -

Impôts sur les résultats -1,1 +0,1 -

Résultat net consolidé 7,3 -2,5 -

Résultat par action 0,48€ -0,17€ -

* Accessoires développés pour compléter des produits de sociétés tierces (Original Equipment Manufacturer).

** Le résultat financier comprend le coût de l'endettement financier net et les autres charges et produits financiers.



Activité

Au premier semestre 2020, le chiffre d'affaires du Groupe affiche une forte hausse de 63% et s'établit à

41,5 millions d'euros. Dans la période, les consommateurs se sont intéressés davantage aux jeux vidéo et ont souhaité enrichir leur écosystème d'accessoires.