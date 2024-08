Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Guillemot Corp: Guillemot Brothers dépasse les 15% des votes information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 14:53









(CercleFinance.com) - Guillemot Brothers SAS a déclaré à l'AMF avoir dépassé individuellement, le 16 août, les seuils de 10% et 15% des droits de vote de Guillemot Corporation et détenir 15,15% du capital et 16,80% des droits de vote, au résultat d'une attribution de droits de vote double.



À cette occasion, le groupe familial Guillemot n'a franchi aucun seuil et a précisé détenir, au 16 août, 69,86% du capital et 81,81% des droits de vote de la société de matériels et d'accessoires de loisirs pour PC et consoles.



Guillemot Brothers envisage de procéder à des achats d'actions Guillemot Corporation en fonction des conditions de marché, mais pas de prendre individuellement le contrôle de la société, ni de demander de nomination au conseil d'administration.





Valeurs associées GUILLEMOT CORP. 5,56 EUR Euronext Paris -0,71%