Voltalia annonce la nomination de Guillaume Hintzy au poste de directeur administratif et financier (DAF), à compter de ce 25 novembre. Il intègre ainsi le comité exécutif du groupe d'énergies renouvelables.

Guillaume Hintzy, qui accompagne Voltalia depuis mai 2026 dans le cadre d'une mission de transition en finance d'entreprise et en trésorerie, succède ainsi à Sylvine Bouan et est rattaché au directeur général, Robert Klein.

Il accompagnera la poursuite de la transformation de l'entreprise, en donnant la priorité à l'amélioration de la rentabilité, à la génération de trésorerie et à la trajectoire de désendettement, notamment dans le cadre de l'accélération de la mise en oeuvre du plan SPRING.

Guillaume Hintzy a rejoint Voltalia en mai en tant qu'adjoint de la directrice administrative et financière. Il dispose de 25 ans d'expérience en finance d'entreprise, en gestion des risques financiers et en amélioration de la performance financière, acquise au sein de grands groupes internationaux.

De plus, Julien Baubiat-Brussat, qui contribue au programme de cessions actuel, prendra part à la définition et à l'exécution de la stratégie du groupe, en complément de ses missions de M&A. Il apporte plus de 15 ans d'expérience en fusions-acquisitions, notamment au sein de J.P. Morgan.