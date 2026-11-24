GUIDE EXPLICATIF-Quelles sont les différentes enquêtes menées par les autorités fédérales et celles des États américains à l'encontre de Nvidia et de Jensen Huang ?

Alors que le président Donald Trump saluait la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia NVDA.O et déclarait que le retour de ce milliardaire de la tech ne représentait aucun risque pour la sécurité nationale, l’entreprise et son dirigeant faisaient l’objet d’une multitude d’enquêtes et d’examens menés par les autorités fédérales et les États.

Voici des détails sur certaines de ces mesures, dont l'état d'avancement reste incertain dans certains cas:

ENQUÊTES DU FBI ET DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT AMÉRICAINS:

À la suite d’informations selon lesquelles le directeur général de Nvidia aurait eu une liaison extraconjugale avec Alice Huang, une femme d’affaires chinoise sans lien de parenté avec lui, sur laquelle les services de renseignement américains avaient enquêté pour déterminer si elle était un agent chinois, Donald Trump a déclaré le 9 novembre que le FBI « examinait » la question.

Jensen Huang a reconnu avoir été infidèle à son épouse et a présenté ses excuses, mais n’a pas abordé publiquement la situation plus en détail. La Chine a nié les allégations d’espionnage.

Les services de renseignement américains ont examiné l’étendue des liens de cette femme d’affaires chinoise avec le ministère chinois de la Sécurité d’État et la nature des informations qu’elle aurait pu transmettre à Pékin, ont indiqué à Reuters des sources proches du dossier.

Interrogé après la réintégration du directeur général de Nvidia sur ce que la CIA avait dit à Trump, le président a déclaré à CNBC: “Je me contenterai de dire que je dispose d’une habilitation de sécurité. Et si je n’en avais pas, je n’aurais pas conclu l’accord (avec le conseil d’administration de Nvidia concernant le retour de Jensen Huang).”

Trump a déclaré que le ministre de la Justice Todd Blanche avait confirmé que le gouvernement fédéral ne disposait d’aucune preuve indiquant que Huang se soit livré à des agissements illégaux.

Le New York Times a rapporté qu’Alice Huang était restée en contact avec un responsable de la principale agence de renseignement chinoise pendant plus d’un an au cours de cette affaire. Le ministère chinois des Affaires étrangères avait précédemment qualifié ces accusations d’espionnage de “sans fondement”, et Reuters n’a pas pu localiser Alice Huang pour obtenir ses commentaires.

Le conseil d’administration de Nvidia a formé un comité chargé d’enquêter pour déterminer si des services de renseignement étrangers ont ciblé Jensen Huang et a également lancé une recherche pour nommer un nouveau responsable de la conformité.

ENQUÊTE CONCURRENCE:

Le ministère américain de la Justice examine également l’opération de 12,9 milliards de dollars conclue par Nvidia en vue d’acquérir la plateforme open source Hugging Face, dans le cadre d’une enquête concurrence plus large portant sur les acquisitions et les pratiques de l’entreprise, a rapporté Reuters en octobre.

Les récentes interrogations du ministère de la Justice portent sur les acquisitions, les investissements et les pratiques commerciales de Nvidia, ainsi que sur la question de savoir si le concepteur de puces a exercé des pressions sur ses clients, ont déclaré en octobre des sources proches du dossier.

Le ministère de la Justice a également examiné de près le comportement de Nvidia à la suite d’autres transactions, notamment son accord de 2025 visant à obtenir une licence sur la technologie de la start-up spécialisée dans les puces Groq et à embaucher ses ingénieurs, a rapporté Reuters.

Les autorités ont cherché à déterminer si Nvidia avait indûment proposé des quotas plus importants de puces d’IA aux clients qui achetaient ses équipements réseau et ses processeurs Groq, soulevant ainsi la question de savoir si Nvidia avait utilisé sa position dominante pour s’imposer sur un nouveau marché.

Nvidia, qui est un pilier de l’économie technologique et de l’essor de l’IA, a refusé de commenter ces enquêtes.

ENQUÊTE DE LA SEC:

La Commission américaine des opérations boursières (SEC) enquête sur les pratiques comptables de Nvidia , a rapporté Reuters le 20 novembre, citant deux personnes informées du dossier.

Reuters n’a pas pu déterminer immédiatement quand la SEC avait ouvert son enquête ni quels problèmes comptables potentiels l’organisme de surveillance examinait exactement.

Les analystes et les investisseurs s’inquiètent de plus en plus des accords de financement circulaires liés à l’IA, dans le cadre desquels des fabricants de puces, dont Nvidia, ont mis en place des montages financiers complexes pour aider leurs clients à financer l’achat de leurs puces et la construction d’infrastructures d’IA coûteuses, telles que des centres de données.

Nvidia a soutenu des entreprises spécialisées dans l’IA et des fournisseurs de services cloud, et a fourni des garanties liées à des projets de centres de données utilisant ses équipements. Les détracteurs affirment que de tels montages peuvent compliquer l’évaluation, par les investisseurs, de la qualité du chiffre d’affaires des fabricants de puces et de leur véritable exposition financière.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du 17 novembre, Colette Kress , alors directeur général par intérim de Nvidia, a déclaré que l’entreprise était fière de son rôle dans le soutien au secteur de l’IA, mais qu’elle se montrerait beaucoup plus sélective concernant les futurs accords de financement dans ce secteur.

ENQUÊTE DE L'ÉTAT DE CALIFORNIE:

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré le 19 novembre que son bureau avait signifié à Nvidia une assignation à comparaître dans le cadre d’une enquête concernant des informations faisant état d’une liaison entre Huang et une femme d’affaires chinoise.

Cette enquête permettra de déterminer si les agissements de Nvidia ont enfreint la législation californienne, a précisé le bureau du procureur général.

ENQUÊTES DU CONGRÈS:

Les démocrates, qui détiendront la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat à partir de janvier à la suite des élections de mi-mandat de novembre , se sont montrés très critiques à l’égard de Huang et de Nvidia, ainsi que des liens de Huang avec le président républicain . Des législateurs américains des deux partis ont vivement critiqué la décision de Nvidia de réintégrer Huang au poste de directeur général.

“Les démocrates useront de tous leurs pouvoirs pour enquêter sur tout acte répréhensible commis par l’administration Trump, Jensen Huang, d’autres dirigeants de Nvidia et quiconque sacrifie notre sécurité nationale au profit de gains financiers”, a déclaré Chuck Schumer, chef de file des démocrates au Sénat, après la réintégration de Huang.

Le chef de file démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, a déclaré que le Congrès “ne se laisserait pas dissuader de mener une enquête rapide, approfondie et de grande envergure sur les malversations commerciales de Nvidia”.

M. Huang a exprimé son soutien au programme de Trump en matière d’IA et a rencontré à plusieurs reprises le dirigeant républicain, alors que Nvidia cherchait à vendre des puces de pointe sur le marché chinois et faisait pression pour un assouplissement des restrictions concernant l’accès des Chinois à ses puces d’IA sophistiquées.

Des législateurs démocrates et républicains ont appelé à suspendre les exportations de puces d’IA de pointe vers la Chine. M. Huang et la Maison Blanche ont fait valoir que la poursuite des ventes américaines à la Chine permettrait de maintenir la dépendance des clients chinois vis-à-vis de la technologie américaine.

M. Huang a accepté de témoigner devant le Sénat américain lors d’une audition publique le 3 décembre, a indiqué la commission bancaire du Sénat.

Les présidents des commissions de la Chambre des représentants chargées de la Chine, du renseignement et des affaires étrangères ont déclaré séparément que Huang et le directeur juridique de Nvidia, Tim Teter, avaient confirmé qu’ils se présenteraient pour des entretiens enregistrés les 1er et 2 décembre, comme prévu initialement.

ENQUÊTE SUR MEGASPEED:

Des législateurs démocrates ont ouvert une enquête pour déterminer quelle influence Nvidia a pu exercer sur une enquête du ministère américain du Commerce concernant la société de cloud computing Megaspeed , basée à Singapour, au sujet d’un éventuel détournement illégal de puces vers la Chine, selon une lettre datée du 19 novembre consultée par Reuters.

La femme d’affaires chinoise avec laquelle le patron de Nvidia a eu une liaison est une ancienne cadre de Megaspeed, un partenaire de Nvidia qui exploite des centres de données. Megaspeed a déclaré se conformer à toutes les lois applicables, y compris les exigences américaines en matière de contrôle des exportations.

Nvidia a déclaré qu’en tant qu’entreprise américaine, elle se concertait avec les responsables des ministères concernés pour répondre aux questions, fournir des informations et solliciter des conseils.

Les ministères du Commerce et de la Justice ont publié le 16 novembre des informations concernant l’enquête menée par Washington sur Megaspeed, le partenaire de Nvidia dans la région Asie-Pacifique, enquête qui, selon eux, a débuté il y a deux ans.

Ils ont indiqué que les enquêteurs du ministère du Commerce avaient demandé à Nvidia, en mai 2025, de leur fournir des documents relatifs aux ventes réalisées à cette société et qu’ils avaient, en collaboration avec les autorités singapouriennes, procédé à une inspection sur place chez Megaspeed en juin 2025 et interrogé Alice Huang.

Washington a ajouté Megaspeed à sa liste noire commerciale le 23 novembre.