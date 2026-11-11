GUIDE EXPLICATIF-Quelle est la prochaine étape pour le cabinet d'avocats Weil Gotshal, qui prévoit sa dissolution ?

Le prestigieux cabinet d'avocats américain Weil, Gotshal & Manges met fin à ses activités et s'apprête à se dissoudre, ouvrant la voie à des décisions complexes impliquant ses avocats, leurs clients et les cabinets concurrents qui cherchent à tirer profit de sa chute.

Voici quelques-unes des prochaines étapes auxquelles Weil devra faire face dans ce qui constituerait l’une des plus importantes dissolutions de cabinet d’avocats de l’histoire.

COMMENT WEIL S'EST-IL EFFONDRÉ?

Dans un revirement soudain, le comité de direction de Weil a recommandé aux associés, en octobre, que le cabinet cesse ses activités dans les mois à venir. Les associés ont voté le 10 novembre en faveur de cette décision et ont mis en place un comité de trois personnes chargé de superviser la dissolution.

Ce cabinet de Manhattan, fondé il y a 95 ans, était depuis longtemps un acteur de premier plan dans les grandes faillites d’entreprises, les opérations de fusion-acquisition et les litiges. Il employait environ 1 200 avocats et avait généré plus de 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires l’année dernière.

Mais Weil a dû faire face ces derniers mois à des départs de plus en plus nombreux de partenaires clés vers des cabinets concurrents, créant ainsi une spirale de défections. Sa situation s’est aggravée après l’échec, fin octobre, des négociations de fusion avec un autre cabinet d’avocats, et lorsque Ramona Nee, associée spécialisée dans le capital-investissement, a renoncé à ses projets de succéder à Barry Wolf, dirigeant de longue date de Weil.

QU’ARRIVE-T-IL AUX AVOCATS?

Les cabinets d’avocats concurrents recrutaient déjà activement au sein de Weil et recevaient des CV d’avocats avant même que la situation n’atteigne le point de non-retour. Plus de 30 associés avaient quitté le cabinet en octobre , y compris des membres du comité exécutif.

Les embauches et la recherche d’emploi se sont intensifiées , les autres cabinets se disputant les meilleurs associés restants tandis que des centaines de collaborateurs inondent d’un seul coup le marché de l’emploi juridique. Déjà, de nombreux avocats de Weil ont rejoint ou prévoient de rejoindre Gibson , Dunn & Crutcher ; Kirkland & Ellis ; et Sidley Austin.

Au moment où il a annoncé son projet de dissolution, Weil comptait encore des avocats répartis dans 16 bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie, ainsi que des départements importants et réputés , notamment dans les domaines de la restructuration, du contentieux et du capital-investissement.

Le cabinet emploie également des centaines d’assistants juridiques, d’experts techniques et d’autres collaborateurs.

COMMENT LA DISSOLUTION VA-T-ELLE SE DÉROULER?

Le cabinet a l’intention de procéder à sa liquidation en dehors de l'instance judiciaire, sans intervention judiciaire, et a engagé le cabinet de restructuration AlixPartners, le cabinet de conseil stratégique C Street Advisory Group, ainsi que les conseillers juridiques de Davis Polk & Wardwell pour l’accompagner tout au long de ce processus.

Selon des experts juridiques, une procédure de faillite supervisée par un tribunal n’est pas nécessaire si le cabinet reste solvable et capable de satisfaire ses obligations envers ses employés, ses bailleurs, ses prêteurs et autres parties prenantes.

En 2023, le cabinet d’avocats Stroock s'est dissous dans un contexte marqué par une vague de départs d’avocats vers d’autres cabinets. Deux ans plus tard, le cabinet a annoncé un accord avec ses principaux créanciers, mettant ainsi un terme à sa liquidation et à la distribution de ses actifs.

Plusieurs autres grands cabinets ont déposé le bilan au cours des deux dernières décennies, notamment Dewey & LeBoeuf et Howrey.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DU CABINET?

Les avocats de Weil ont l’obligation professionnelle de continuer à servir leurs clients, ce qu’ils doivent concilier lorsqu’ils rejoignent d’autres cabinets. Parmi ses clients actuels et récents figurentApple, Goldman Sachs et Dow Chemical.

La supervision du cabinet incombe désormais au comité de liquidation: le directeur juridique de Weil Robert Carangelo, Paul Wessel, responsable du département fiscal, et Patricia Ferrari, administratrice indépendante. Wolf exercera les fonctions de consultant auprès du comité au moins jusqu’à la fin de l’année.

Weil a indiqué à ses associés et à son personnel qu’ils continueraient à percevoir leur rémunération pendant 90 jours et qu’ils recevraient des primes à la fin de l’année 2026. On ignore encore ce que Weil pourrait devoir à certains associés en vertu du contrat de société du cabinet.

La présence immobilière de Weil s’étend sur dix villes américaines et six sites internationaux, notamment ses locaux loués dans le General Motors Building à Manhattan, qui accueillent plus de 500 avocats.