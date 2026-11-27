GUIDE EXPLICATIF-Le Black Friday : un véritable test pour les commerçants, confrontés à des budgets serrés et à des consommateurs férus d'IA

Le Black Friday, qui était autrefois synonyme d’une journée de frénésie avec des foules se pressant devant les magasins avant l’aube, s’est transformé en plusieurs semaines de promotions en ligne et en magasin. Des enseignes telles que Walmart WMT.O et Target TGT.N se disputent les plus de 1 000 milliards de dollars de dépenses prévues cette année aux États-Unis pour les fêtes de fin d’année.

Mais le resserrement des budgets pèse sur ce coup d’envoi traditionnel de la saison des achats de fin d’année, alors que l’inflation augmente et que les consommateurs se tournent de plus en plus vers l’IA pour trouver les meilleures offres et les prix les plus bas.

POURQUOI PARLE-T-ON DE « BLACK FRIDAY »?

Au début des années 1960, les policiers de Philadelphie ont qualifié de « Black Friday » le chaos provoqué par les touristes des banlieues qui envahissaient les magasins de la ville le lendemain de Thanksgiving .

Cette expression ne désignait pas une augmentation positive des ventes au détail avant la fin des années 1980, lorsque les commerçants ont répandu l’idée qu’ils étaient « dans le rouge » jusqu’à ce que les ventes massives du Black Friday leur permettent de dégager des bénéfices, c’est-à-dire de passer « dans le noir ».

COMBIEN LES CONSOMMATEURS DEVRAIENT-ILS DÉPENSER?

La Fédération nationale du commerce de détail prévoit que les ventes aux États-Unis en novembre et décembre 2026 augmenteront de 4,2 % en glissement annuel pour atteindre 1 013 milliards de dollars , soit une hausse supérieure à la croissance de 3,1 % enregistrée l’année précédente.

Une partie de cette hausse estimée est toutefois due à l’inflation. Le dernier rapport du ministère du Travail sur l’indice des prix à la consommation a montré une forte accumulation des pressions inflationnistes sous-jacentes pour le troisième mois consécutif en octobre, dans un contexte de hausse des coûts de l’alimentation et du logement, ainsi que de flambée des prix du pétrole due à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran .

L'organisme professionnel estime que 182,7 millions de consommateurs feront leurs achats pendant le week-end de Thanksgiving, contre 202,9 millions l'année dernière.

Plusieurs enseignes, dont Walmart, , Ross Stores ROST.O , Gap GAP.N , Bath & Body Works BBWI.N et Lowe's LOW.N , ont également publié des prévisions prudentes pour la période des fêtes, invoquant une demande inégale de la part de consommateurs sélectifs.

Une enquête de Deloitte a révélé que les dépenses pendant la période allant du Black Friday au Cyber Monday devraient rester inchangées par rapport à l'année précédente , à 624 dollars par acheteur , bien que la participation devrait atteindre 87 %, son plus haut niveau depuis dix ans.

QUAND COMMENCENT LES SOLDES DU BLACK FRIDAY?

Le Black Friday s’est progressivement transformé en une période promotionnelle s’étalant sur plusieurs semaines , les événements organisés dès le mois d’octobre, tels que les « Prime Big Deal Days » d’Amazon et la « Circle Week » de Target, marquant désormais le coup d’envoi des achats de fin d’année.

Plus de la moitié des consommateurs interrogés par Deloitte avaient déjà acheté leurs cadeaux de fin d’année lors des promotions d’octobre.

De son côté, le distributeur Costco COST.O a lancé ses promotions de fin d’année le 30 octobre et a dévoilé une nouvelle série d’offres le 16 novembre, qui devraient se poursuivre jusqu’à la fin du mois.

L'événement « Deals & More » de Walmart a débuté le 12 novembre et se poursuivra jusqu'au 2 décembre.

Amazon et Best Buy BBY.N ont lancé leurs soldes du Black Friday le 19 novembre, avec des promotions valables respectivement jusqu’au 30 novembre et jusqu’au 28 novembre.

COMMENT LES CONSOMMATEURS TROUVENT-ILS LES BONNES AFFAIRES?

Les consommateurs ont de plus en plus recours à l’IA pour comparer les prix, rechercher des produits et dénicher des bonnes affaires; près d’un sur cinq commence ses achats à l’aide d’outils d’IA, selon Salesforce.

L’IA et les agents numériques devraient générer 75,8 milliards de dollars, soit 21 % des ventes mondiales de la Cyber Week cette année , a ajouté la société. Les comparaisons de prix et les recommandations de produits comptent parmi les utilisations les plus courantes.

Salesforce a également indiqué que le trafic généré par l’IA vers les sites web des détaillants avait plus que doublé par rapport à l’année précédente, les acheteurs arrivant via des recommandations de l’IA étant deux fois plus susceptibles d’effectuer des achats que les acheteurs en ligne classiques.

QUELLES OFFRES LES DÉTAILLANTS PROPOSENT-ILS?

L’électronique reste l’une des catégories les plus mises en avant.

Une analyse des sites web des détaillants réalisée par Reuters a révélé que Walmart proposait un téléviseur Vizio Quantum de 85 pouces à 498 dollars, contre 698 dollars auparavant, tandis que Best Buy avait baissé le prix d’un téléviseur TCL de 65 pouces à 229,99 dollars (au lieu de 469,99 dollars) et celui des ordinateurs portables HP à 449,99 dollars (au lieu de 799,99 dollars).

Apple proposait des cartes-cadeaux d'une valeur maximale de 300 dollars pendant le « Cyber Weekend », qui s'étend du Black Friday au Cyber Monday.

Les petites voitures et les véhicules de course tels que les Hot Wheels, les sets LEGO et les poupées Barbie figuraient parmi les cadeaux les plus prisés dans la catégorie des jouets, selon une enquête de la NRF publiée la semaine dernière.

Les détaillants mettent également en avant des produits de beauté, des articles pour la maison et des appareils électroménagers, notamment un barbecue Blackstone chez Walmart à 150 dollars , au lieu de 224 dollars, ainsi que des réductions proposées par Ulta Beauty sur des marques telles que Sol de Janeiro, Tarte, MAC et Morphe.