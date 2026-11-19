GUIDE EXPLICATIF-Huang, Nvidia et le conseil d'administration de l'entreprise pourraient-ils être tenus pour responsables dans le cadre de ce scandale d'adultère ?

Les informations selon lesquelles Jensen Huang, cofondateur de Nvidia, géant des puces d’IA, aurait eu une liaison extraconjugale avec une cadre de l’entreprise et entretenu des liens avec un espion chinois présumé, ont conduit à sa démission de son poste de directeur général et ont déclenché des enquêtes menées par l’autorité américaine de régulation des marchés financiers et le FBI , ainsi que des appels à la tenue d’auditions au Congrès , un examen par les administrateurs indépendants de la société et un projet de recours collectif des investisseurs .

Vous trouverez ci-dessous une enquête sur les risques juridiques potentiels pour Huang, Nvidia NVDA.O et les administrateurs de la société, qui domine le marché mondial des puces informatiques qui alimentent l’économie de l’IA.

QUELLES SONT LES ACCUSATIONS?

Huang entretenait une relation avec Alice Huang, une ancienne dirigeante sans lien de parenté avec lui de la société Megaspeed, basée à Singapour , et les agences de renseignement américaines tentent de déterminer ses liens avec le ministère chinois de la Sécurité d’État, selon deux personnes proches du dossier. Megaspeed a fait l’objet d’une enquête américaine en raison de soupçons selon lesquels elle aurait aidé Pékin à accéder aux puces d’IA avancées de Nvidia , soumises à des restrictions d’exportation américaines .

Huang a admis avoir été infidèle à sa femme sans donner de détails sur cette relation, ce qui a entraîné une chute du cours de l’action Nvidia. Le président américain Donald Trump a déclaré que Huang lui avait affirmé qu’il n’avait aucune idée que cette femme était une espionne, et Huang n’a fait l’objet d’aucune accusation pénale.

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante cette allégation d’espionnage, que le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifiée de « sans fondement ».

Nvidia a constitué un comité indépendant d’administrateurs qui a engagé le cabinet Wachtell, Lipton, Rosen & Katz pour l’assister dans le cadre d’une enquête interne .

Huang a démissionné le 11 novembre à la suite d’informations faisant état d’une liaison extraconjugale avec une cadre de l’entreprise qui était sous ses ordres.

Nvidia se trouve au cœur de la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine. Washington a imposé des restrictions sur les exportations de puces d’IA de pointe vers la Chine depuis 2022. La nouvelle de cette liaison a éclaté alors que les démocrates prenaient le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat du 3 novembre, portés en partie par un sentiment anti-IA et anti-corruption.

QU'EN EST-IL DE LA FRAUDE BOURSIÈRE AU NIVEAU FÉDÉRAL?

Une action collective a été intentée le 9 novembre devant le tribunal fédéral de San José, en Californie, alléguant que la société et Jensen Huang avaient escroqué les actionnaires en dissimulant la relation présumée de ce dernier avec Alice Huang et Megaspeed, que Jensen Huang avait qualifiée, dans une interview accordée à Bloomberg le 30 octobre, de « normale et pas inhabituelle ».

Les plaignants dans une affaire de fraude boursière doivent prouver que Nvidia et Jensen Huang ont sciemment induit les investisseurs en erreur, que ces derniers se sont fondés sur ces déclarations trompeuses et que celles-ci ont artificiellement gonflé le cours de l’action.

La plainte ne précisait pas le montant des dommages-intérêts, mais le titre a perdu environ 20 % entre son plus haut et la fin de la période visée par le recours collectif, soit une baisse de la capitalisation boursière d’environ 1 000 milliards de dollars.

De telles actions en justice sont souvent intentées à la suite d’une forte chute du cours de l’action d’une entreprise, et d’autres sont à prévoir.

Alors que la grande majorité des sociétés cotées aux États-Unis sont couvertes par une assurance contre les poursuites en matière de valeurs mobilières, Nvidia ne l’est pas compte tenu de ses énormes ressources financières.

QU'EN EST-IL DES VIOLATIONS DE LA LÉGISLATION DES ÉTATS?

La procureure générale du Missouri, Catherine Hanaway, membre du Parti républicain, enquête pour déterminer si les agissements de Huang ont porté préjudice aux fonds de retraite de l’État; son bureau a indiqué qu’il examinait la question sous l’angle de la protection des consommateurs, en se concentrant sur d’éventuelles fausses déclarations.

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré à Bloomberg que la crise de Nvidia avait déclenché des signaux d’alerte et que son bureau pourrait ouvrir une enquête. Le bureau de M. Bonta n’a pas répondu à une demande d’informations complémentaires.

Selon des experts juridiques, les autorités des États pourraient s’appuyer sur les lois étatiques relatives aux valeurs mobilières pour mener des enquêtes sur les violations présumées. Le « Martin Act » de New York est considéré comme le plus puissant et les procureurs généraux de cet État s’en sont servis pour contrôler Wall Street, notamment dans le cadre d’une affaire de délit d’initié portée devant la justice cette année. Le « Martin Act » permet également au procureur général d’engager des poursuites pénales.

Aucun État n’a engagé de poursuites et le procureur général de New York n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

LA SEC POURRAIT-ELLE INTERVENIR?

La Commission américaine des opérations boursières (SEC) a ouvert une enquête civile dans le cadre de , visant notamment à déterminer si Nvidia avait induit les investisseurs en erreur, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Reuters n’a pas vérifié cette information.

Le régulateur serait soumis à une charge de la preuve moins lourde que dans le cadre d’un recours collectif intenté par des investisseurs privés, et la SEC peut obtenir des mesures de réparation alternatives, telles que l’interdiction pour certaines personnes d’exercer des fonctions de dirigeant ou d’administrateur au sein de sociétés cotées.

En 2022, sous l’administration du président démocrate Joe Biden, Nvidia avait réglé à l’amiable des allégations de la SEC selon lesquelles, en 2018, elle avait fourni des informations insuffisantes concernant la croissance de ses processeurs destinés au marché des jeux vidéo. La société avait payé une amende de 5,5 millions de dollars, sans toutefois reconnaître ni nier les faits qui lui étaient reprochés. Un recours collectif d’investisseurs portant sur ces mêmes allégations est toujours en cours.

La SEC n’a pas souhaité faire de commentaire.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION POURRAIT-IL ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE?

Un investisseur a intenté , le 11 novembre , une action dite « dérivée » visant à tenir le conseil d’administration pour responsable de ne pas avoir déployé d’efforts de bonne foi pour superviser l’activité de l’entreprise et M. Huang. La plainte indique que le conseil d’administration a permis à Nvidia de donner des assurances répétées concernant les relations de la société avec Megaspeed et qu’il n’a pas donné suite aux signaux d’alerte concernant la relation entre M. Huang et Alice Huang avant que celle-ci ne soit rendue publique.

La plainte, déposée devant le tribunal fédéral du district nord de Californie, indique également que le conseil d’administration n’avait pas l’indépendance nécessaire pour mener une enquête sur M. Huang.

La démission de M. Huang pourrait renforcer la défense du conseil d’administration face aux actions dérivées, en démontrant que les administrateurs ont réagi aux signes de faute en le contraignant à quitter ses fonctions et en refusant d’envisager son retour.

Les investisseurs, y compris les fonds de retraite publics, peuvent également faire valoir leurs droits d’actionnaires pour obtenir l’accès aux documents internes afin d’enquêter sur le conseil d’administration et de détecter d’éventuels conflits d’intérêts.

Le conseil d’administration pourrait poursuivre M. Huang en justice pour toute amende ou tout règlement à l’amiable lié à une fraude boursière résultant de ce scandale. Par exemple, le constructeur de camions électriques Nikola a engagé une action en justice et obtenu un jugement de 168 millions de dollars à l’encontre de son ancien directeur général, Trevor Milton .

LA FRAUDE BOURSIÈRE PEUT-ELLE ENTRAÎNER DES SANCTIONS PÉNALES?

Seule une petite fraction de l’ensemble des affaires de fraude boursière donne lieu à des poursuites pénales, la plupart des infractions étant traitées dans le cadre de procédures civiles ou administratives.

Mais une loi fédérale, promulguée dans le cadre de la loi Sarbanes-Oxley de 2002, érige en infraction pénale les manœuvres visant sciemment à escroquer les investisseurs par des faux-semblants. Les procureurs devraient démontrer que Jensen Huang a intentionnellement menti au public au sujet de cette affaire afin d’empêcher le cours de l’action Nvidia de chuter, plutôt que pour des raisons personnelles telles que le souci d’éviter l’embarras.

Le procureur général des États-Unis, Todd Blanche, a également déclaré que le FBI menait une enquête sur et pour déterminer si Alice Huang était une espionne.

Si M. Huang était au courant des liens présumés d’Alice Huang avec les services de renseignement, il pourrait encourir une responsabilité pénale en vertu de la loi sur l’espionnage économique (Economic Espionage Act), une loi de 1996 qui sanctionne le détournement de secrets commerciaux au profit d’un gouvernement étranger.