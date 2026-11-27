GUIDE EXPLICATIF-En quoi consiste la loi de Modi sur le retrait automatique des contenus, qui a plongé Meta dans une tempête politique ?

Les restrictions de contenu imposées par Meta en Inde ont été multipliées par plus de 130 au cours du premier semestre de cette année, après l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation gouvernementale prévoyant qu’une seule demande de retrait déclenche un balayage automatisé visant à éliminer toutes les copies, entraînant ainsi l’entreprise américaine dans une bataille politique avec le parti d’opposition, le Congrès.

La section jeunesse du Congrès a poursuivi Meta et le gouvernement devant un tribunal indien afin de faire annuler cette réglementation, affirmant que le système automatisé déployé par l’entreprise efface la présence du parti sur les réseaux sociaux en bloquant les publications politiques, notamment celles comportant le nom ou la photo du chef du parti, Rahul Gandhi.

Le parti a également organisé des manifestations massives devant les bureaux de Meta, accusant l’entreprise d’agir dans l’intérêt du Parti du peuple indien (Bharatiya Janata Party) du Premier ministre Narendra Modi, dans ce qui est devenu l’un des plus grands défis de la société mère de Facebook et Instagram sur son plus grand marché en termes d’utilisateurs.

COMMENT LE RÉGIME DE SUPPRESSION DE CONTENUS DE MODI S'EST-IL DURCI?

Pendant des années, seuls les ministères indiens des Technologies de l’information et de l’Audiovisuel, ainsi que les tribunaux, pouvaient ordonner la suppression de contenus, et ce uniquement pour des motifs restreints tels que la sécurité nationale et l’ordre public.

En 2023, le gouvernement a autorisé les agences fédérales et régionales, y compris la police, à envoyer des avis de retrait pour tout contenu interdit en vertu de n’importe quelle loi. Puis, en 2024, le gouvernement de Modi a lancé un site web, baptisé Sahyog, qui transmet ces avis aux plateformes. La plateforme X d’Elon Musk est engagée dans un litige judiciaire avec le gouvernement de Modi au sujet de ce site web, que l’entreprise de réseaux sociaux qualifie de "portail de censure".

Le dernier différend en date trouve son origine dans des modifications importantes apportées en février à la loi indienne sur les technologies de l’information: les plateformes de réseaux sociaux doivent désormais supprimer les contenus jugés illégaux par une autorité dans un délai de trois heures au lieu de 36, et les grandes plateformes technologiques telles que YouTube, X et Meta doivent mettre en place des mesures techniques, telles que des "outils automatisés", pour détecter les contenus "exactement identiques" et les supprimer.

La loi modifiée exige également une "supervision humaine appropriée" et un examen périodique des outils automatisés afin de vérifier leur précision et l’absence de partialité. Les plateformes qui ne se conforment pas à ces exigences risquent de perdre leur "safe harbour", la protection juridique qui les met à l’abri de toute responsabilité quant aux publications des utilisateurs.

L’association de défense des droits numériques Internet Freedom Foundation a critiqué ce nouveau système, affirmant que "la censure automatisée reste de la censure".

COMMENT LE NOMBRE DE SUPPRESSIONS DE CONTENUS A-T-IL EXPLOSÉ EN INDE?

Les informations publiées en ligne par Meta montrent que l’entreprise a restreint l’accès à 5,44 millions d’éléments de contenu en Inde au cours du premier semestre 2026, soit environ 130 fois plus que les 41 357 éléments restreints au cours des six mois précédents. Elle avait restreint l’accès à près de 70 000 éléments sur l’ensemble de l’année 2025.

Parmi ceux-ci figurent des publications et des comptes Facebook et Instagram. Meta attribue cette hausse à la détection automatisée de "copies identiques à 100 %" en vertu de la législation indienne, et non à une augmentation du volume des demandes légales.

Les chiffres de Meta restent également élevés, car l’entreprise compte plus de 500 millions d’utilisateurs en Inde. Les informations publiées en ligne par Google indiquent que la société a reçu des demandes officielles concernant plus de 65 000 contenus en Inde entre janvier et juin 2026, un record historique, mais elle ne fournit pas de détails sur l’utilisation d’outils automatisés.

Le site web de X ne publie pas les données les plus récentes concernant les demandes de retrait de contenu reçues du gouvernement indien.

Ces chiffres n’incluent pas les mesures prises par les plateformes de réseaux sociaux à l’encontre de contenus enfreignant leurs propres directives internes.

COMMENT LES CHIFFRES DE META EN INDE SE COMPARENT-ILS À CEUX D'AUTRES PAYS?

L’Inde et l’Indonésie font partie des pays "soumis à des restrictions" où Meta affirme être tenue de restreindre automatiquement et à grande échelle certains contenus en vertu de la législation locale. À elles deux, elles représentaient environ 96 % des 27,1 millions d’éléments restreints par Meta dans des pays spécifiques entre janvier et juin de cette année.

Avec 5,44 millions de restrictions de contenu en Inde, Meta se classe en deuxième position derrière l’Indonésie, où ce chiffre s’élevait à 20,6 millions; toutefois, l’entreprise précise que plus de 20 millions d’entre elles concernaient "des violations présumées des lois locales sur les jeux d’argent".

Et contrairement à l’Inde, où le nombre de restrictions appliquées par Meta au cours de cette période a atteint un niveau record, les chiffres de l’Indonésie sont en baisse depuis quelque temps.

POURQUOI LE PARTI DU CONGRÈS INDIEN EST-IL SI MÉCONTENT DU NOUVEAU SYSTÈME?

Le Parti du Congrès, principal adversaire de Modi en Inde, affirme que ces restrictions créent un déséquilibre en sa défaveur à l’approche des élections régionales de l’année prochaine, lors desquelles Facebook et Instagram joueront un rôle central dans la campagne électorale. Le BJP n’a pas commenté cette action en justice, mais a qualifié les protestations du Parti du Congrès de "vandalisme".

La plainte du Congrès de la jeunesse indienne, déposée par l’avocat Rishav Ranjan, fait valoir que Meta a rendu certaines publications des membres du groupe politique "inaccessibles en Inde" et que le système automatisé bloque bien plus que des copies "exactement identiques".

Ces publications, parmi lesquelles figurent un message d’anniversaire échangé entre des militants du parti, une invitation de mariage remise à Gandhi et un hommage à son père, n’ont pour seul point commun que le nom ou la photo de Gandhi, précise la plainte. La requête indique que ces restrictions menacent de couper le principal parti d’opposition de ses électeurs à l’approche des élections régionales prévues début 2027.

Chaque notification indiquait que la publication avait été restreinte "par le biais d’un système automatisé mis en œuvre conformément aux exigences légales", et aucune ne faisait référence à une décision de justice ou à une directive gouvernementale, selon la requête.

Lors d’une récente réunion à huis clos , Meta a déclaré au Parti du Congrès qu’elle restait neutre vis-à-vis de tous les partis politiques et qu’elle se contentait de respecter la législation indienne.