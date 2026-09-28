GUIDE EXPLICATIF-Descents, étiquettes rouges et restrictions sur la malbouffe : la campagne de l'Inde en faveur de la sécurité alimentaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour concernant les derniers chiffres sur l'obésité au paragraphe 11, la Cour suprême au paragraphe 15 et l'Association indienne des transformateurs alimentaires au paragraphe 22)

par Aditya Kalra

L’Inde connaît actuellement une campagne de répression sans précédent en matière de sécurité alimentaire: les autorités de régulation obligent de nombreux établissements de restauration locaux et chaînes de restaurants à suspendre leurs activités, tandis que la mise en place obligatoire d’étiquettes d’avertissement sur le devant des emballages a ébranlé le secteur national des produits alimentaires emballés, qui pèse plus de 100 milliards de dollars.

L’Inde est un marché en forte croissance pour les géants mondiaux de la grande consommation tels que PepsiCo, Coca-Cola, Mondelez et Nestlé, mais aussi pour des milliers de petits commerçants locaux proposant des mets salés et des sucreries traditionnels.

Voici une explication des raisons pour lesquelles la sécurité alimentaire est soudainement sous les feux de l’actualité en Inde.

POURQUOI LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EST-ELLE UN DÉFI EN INDE?

Les consommateurs indiens, dans le pays le plus peuplé du monde, se plaignent depuis longtemps du manque d’hygiène dans les restaurants et les cafés, tandis que les scandales liés à la falsification des aliments font régulièrement le buzz sur les réseaux sociaux.

Les stands de cuisine de rue, fréquentés par des millions d’Indiens, sont également souvent critiqués pour leur manque d’hygiène.

Depuis 2020, les inspecteurs alimentaires ont analysé plus de 100 000 échantillons par an, dont environ un sur cinq s’est révélé dangereux, non conforme aux normes ou dépourvu d’étiquetage approprié, selon les données gouvernementales. Près de 8 000 licences d’exploitation alimentaire ont été annulées au cours des trois dernières années.

« Dans un pays de 1,4 milliard d’habitants consommant près de 1 500 milliards de repas chaque année, garantir la sécurité alimentaire est une tâche colossale », a déclaré le mois dernier l’Autorité indienne de sécurité et de normalisation alimentaires (FSSAI).

POURQUOI LES MESURES RÉGLEMENTAIRES FONT-ELLES L'ACTUALITÉ?

La FSSAI et certaines autorités de régulation régionales ont intensifié leurs contrôles, publiant régulièrement des informations, notamment des photos et des vidéos de perquisitions qui ont suscité un vif intérêt sur Internet.

Dans une vidéo récente, la FSSAI a montré des inspecteurs effectuant une descente dans un établissement insalubre situé dans le nord de l’État de l’Uttar Pradesh et saisissant 1 300 kg (2 900 livres) de fromage blanc frelaté, ou « paneer », très populaire en Inde auprès des végétariens.

L’autorité de régulation a également pris des mesures à l’encontre de certaines entreprises de spiritueux, dont Diageo, pour un étiquetage non conforme, ainsi que de fabricants de boissons énergisantes tels que Red Bull, concernant la manière dont ils font la promotion de leurs produits.

COMMENT L'INDE MET-ELLE EN ŒUVRE DES RÈGLES D'ÉTIQUETAGE PLUS STRICTES ET DES RESTRICTIONS DANS LES ÉCOLES?

Les militants et les responsables ont fait part de leurs inquiétudes concernant l’obésité, en particulier chez les enfants. L’Inde comptait 180 millions d’adultes en surpoids ou obèses en 2021, et ce chiffre devrait atteindre 450 millions d’ici 2050, selon une étude publiée dans la revue médicale britannique The Lancet.

L’Inde débat depuis des années de l’introduction d’étiquettes d’avertissement sur le devant des emballages pour signaler une teneur élevée en sucre, en sel et en graisses, à l’instar de celles mises en place au Chili et au Mexique. Mais cette mesure a été bloquée à plusieurs reprises face à l’opposition de l’industrie. La pression s’est récemment intensifiée de la part des défenseurs de la santé, des influenceurs sur les réseaux sociaux et d’une affaire portée devant la Cour suprême visant à obtenir des exigences plus strictes en matière d’information.

Un article de Reuters publié en août a également attisé la colère du public et alimenté le débat après avoir révélé que l’Inde avait cédé au lobbying de l’industrie en mars, lorsque Coca-Cola KO.N et des groupes soutenant Nestlé s’étaient opposés aux étiquettes d’avertissement.

La FSSAI a récemment proposé l’apposition d’un tampon hexagonal rouge sur les étiquettes des produits alimentaires présentant des teneurs élevées en au moins deux nutriments, mais a renforcé cette proposition à la suite des protestations des militants, précisant qu’un avertissement s’affichera désormais dès lors qu’un seul nutriment est présent en quantité élevée.

Cependant, la Cour suprême indienne a interrogé le gouvernement sur les raisons pour lesquelles il souhaite « perdre autant de temps » en organisant de nouvelles consultations publiques avant d’adopter ces étiquettes plus strictes.

POURQUOI LE SECTEUR S’INQUIÈTE-T-IL AUTANT DES PROJETS DE L’INDE?

Ces efforts réglementaires en matière d’étiquetage coïncident également avec une initiative visant à interdire la vente de malbouffe à l’intérieur et à proximité des écoles . Un important groupe industriel affirme toutefois que le respect de cette mesure serait difficile, car de nombreuses écoles sont situées à proximité de marchés très fréquentés ouverts au grand public, et que cela entraînerait « une perte d’activité et de moyens de subsistance ».

Concernant l’étiquetage, des dirigeants de l’industrie agroalimentaire ont déclaré à Reuters que les seuils proposés pour le sucre, les graisses et le sel étaient trop stricts et pourraient entraîner l’apposition d’étiquettes d’avertissement sur une grande partie des aliments emballés. Le directeur général d’une entreprise agroalimentaire indienne a déclaré: « Tout sera rouge. »

L’All India Food Processors Association, qui représente des dizaines de géants alimentaires indiens et étrangers, affirme que « le consommateur indien moyen a l’habitude d’associer la couleur rouge au marquage obligatoire des produits non végétariens », et que le système de couleurs devrait être réexaminé.

POURQUOI LE RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE D’UN ÉTAT JOUIT-IL D’UN STATUT DE CÉLÉBRITÉ?

Le responsable de la sécurité alimentaire le plus en vue actuellement en Inde est Tukaram Mundhe , commissaire à l’alimentation de l’État du Maharashtra, dont les inspections ont ciblé des points de vente exploités par Domino’s, Pizza Hut et McDonald’s ainsi que des clubs et restaurants haut de gamme à Mumbai, la capitale de l’État, et dans ses environs.

Ses descentes surprises et ses suspensions de licence ont suscité un large soutien de la part du public, les autorités publiant régulièrement les détails de ces mesures coercitives.

L'une de ses opérations les plus médiatisées a eu lieu à la fin du mois dernier, lorsque son équipe a perquisitionné un entrepôt où les dates de péremption et les informations nutritionnelles étaient falsifiées sur les étiquettes de produits alimentaires fabriqués par PepsiCo PEP.O , Nestlé

NESN.S , Coca-Cola KO.N et Unilever ULVR.L destinés à l'exportation. Le Canada a déclaré qu'il évaluait tout risque lié aux importations .