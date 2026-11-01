GUIDE EXPLICATIF-Comment les médias américains vont annoncer les résultats des élections de mi-mandat

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* L'AP précise qu'elle ne déclare le vainqueur d'une élection que lorsque le candidat en retard ne peut plus rattraper son retard

* Le DDHQ précise que les projections finales nécessitent l'accord unanime de l'équipe et la validation du responsable de la science des données

* Les rétractations sont rares, mais l’AP et le DDHQ ont tous deux déjà retiré des résultats par le passé

par Jaspreet Singh

Mardi soir, les rédactions à travers les États-Unis désigneront les vainqueurs de l’un des cycles d’élections de mi-mandat les plus disputés de ces dernières années, bien avant que tous les votes ne soient dépouillés.

La plupart des chaînes de télévision et des médias numériques s’appuient sur deux fournisseurs pour le décompte des voix: l’Associated Press ou la société spécialisée dans les données électorales Decision Desk HQ.

Certains médias, tels que le Wall Street Journal et MS NOW, s'appuieront exclusivement sur l'AP pour annoncer les résultats, tandis que d'autres, comme Fox News et CBS News, établiront leurs propres projections en s'appuyant sur le décompte de l'AP, les sondages à la sortie des urnes, les totaux des votes anticipés et leurs propres modèles statistiques.

Les premières annonces auront lieu peu après la fermeture des bureaux de vote aux États-Unis, en commençant par l’Indiana et le Kentucky à 18h (heure de l’Est) (23h00 GMT), puis peu après en Géorgie, en Caroline du Sud, dans le Vermont et en Virginie à 19h (00h00 GMT le 4 novembre). Dans certaines courses électorales, une annonce immédiate pourra être faite si une grande partie du scrutin a déjà eu lieu.

La faible confiance du public complique la tâche des médias pour annoncer les résultats. Alors que plus de 60% des Américains ont une certaine confiance dans la capacité des médias à relater des résultats électoraux exacts, seuls 32% ont une grande confiance, les démocrates se montrant plus confiants que les républicains, selon un sondage d’octobre réalisé pour la Medill Local News Initiative et l’Alliance for Trust in Media.

Si la plupart des grandes chaînes de télévision utilisent toutes le même décompte des voix de l’AP pour annoncer les résultats, celles qui décident de désigner des vainqueurs s’appuient sur une combinaison exclusive de leurs propres analyses de données, de modèles historiques, d’entretiens réalisés à la sortie des urnes et d’avis d’experts pour annoncer les résultats lorsqu’elles estiment que ceux-ci sont devenus une certitude statistique.

Voici comment cela fonctionne:

DÉCOMPTE DE L’AP ET DÉCLARATION DES RÉSULTATS

L’AP, une rédaction à but non lucratif soutenue par ses journaux membres, comptabilise les votes lors de chaque élection américaine depuis 1848, en collaboration avec un réseau national de journalistes et de responsables électoraux chargés de vérifier les résultats.

Pour les élections de mi-mandat de 2026 , l’AP a annoncé qu’elle déploierait plus de 4 000 journalistes dans les bureaux électoraux des comtés et les bureaux de vote locaux, afin de collecter et de fournir des données aux cellules de décision d’ABC News, CBS News, Fox, CNN et NBC News. ABC, CBS, CNN et NBC s’appuient également sur le cabinet d’études SSRS, qui a racheté en 2025 la société de sondages à la sortie des urnes Edison Research.

Pour annoncer les résultats, l’AP utilise les totaux des votes et estime le nombre de suffrages restant à compter en se basant sur les tendances électorales passées et les données relatives au vote anticipé. Elle ne déclare un candidat vainqueur que lorsque le candidat en retard ne peut plus rattraper son retard.

COMPTAGE ET DÉCLARATION DES RÉSULTATS PAR LE DDHQ

DDHQ recueille les résultats des votes auprès de sources officielles des États, généralement les secrétaires d’État ou les services électoraux des États.

La société utilise des analyses statistiques, des modèles et l’avis d’experts pour prévoir les vainqueurs des élections. Parmi ses clients figurent NewsNation, The Hill et Newsmax, et elle a récemment signé un accord avec X , le réseau social détenu par Elon Musk.

Elle utilise un logiciel automatisé pour vérifier en continu les sites web électoraux officiels et recueillir les totaux de votes nouvellement publiés, en plus de faire appel à des journalistes sur le terrain. DDHQ indique qu’environ 80% de l’ensemble des votes sont traités en extrayant les données directement des sites électoraux officiels ou en surveillant manuellement ces sites. Les résultats restants sont recueillis par des journalistes.

Il calcule le pourcentage de bulletins dépouillés en divisant les votes communiqués par les responsables électoraux par son estimation du taux de participation total pour un scrutin. Il détermine le nombre de votes restants en soustrayant les votes communiqués de cette estimation globale du taux de participation, qui est affinée le soir des élections à l’aide des données réelles.

Les projections finales nécessitent l’accord unanime de l’équipe et la validation du responsable de la science des données, Scott Tranter. "Nous nous préparons à mobiliser plusieurs milliers de personnes le soir des élections pour collecter des données", a déclaré Scott Tranter à Reuters.

LES PROJECTIONS ÉLECTORALES PEUVENT ÊTRE ERRONÉES

Les rétractations sont rares, mais tant l’AP que le DDHQ ont déjà retiré des résultats par le passé.

En 2025, le DDHQ a retiré une projection concernant l’élection du maire de Seattle. Plus tôt cette année, le DDHQ a retiré sa projection lors de la primaire démocrate pour une élection partielle dans la 11e circonscription du New Jersey, après que le dépouillement des votes le jour du scrutin a fait basculer le résultat par rapport à sa projection initiale.

En 2018, après que le candidat donné gagnant eut pris du retard dans la 21e circonscription de Californie, l’AP a publié sur son compte dédié aux résultats électoraux qu’elle revenait sur ses prévisions, car le démocrate T.J. Cox avait pris la tête du dépouillement.

LES MÉDIAS QUI ANNONCENT LES RÉSULTATS

La cellule de décision de Fox annoncera ses propres résultats pour toutes les élections à l’échelle de l’État, ainsi que pour le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat. Elle s’appuie sur le décompte des voix de l’AP et applique sa propre analyse.

MS NOW, qui couvre ses premières élections de mi-mandat depuis sa séparation du portefeuille de chaînes câblées de NBCUniversal, s’appuiera sur les résultats annoncés par l’AP.

Le New York Times s’appuie sur les annonces de l’AP pour la plupart des scrutins, mais examine de manière indépendante les courses serrées à l’aide de données au niveau des bureaux de vote et de son modèle "Needle". Il peut annoncer un résultat avant ou après l’AP.

Bloomberg ne procède pas à ses propres annonces de résultats. Pour les résultats électoraux, il utilise des sources tierces reconnues. Reuters citera également les annonces de résultats provenant d’autres organes de presse.

Le Washington Post n’a pas répondu aux demandes de commentaires concernant la manière dont il annoncera les résultats des élections.