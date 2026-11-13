GUIDE EXPLICATIF-Cinq aspects à connaître sur l'APEC, alors que Trump, Poutine et Xi s'apprêtent à y participer

L'attention se portera la semaine prochaine sur un sommet réunissant les dirigeants américains, chinois et russes, prévu dans le cadre du rassemblement des 21 membres du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), qui se tiendra à Shenzhen, pôle technologique du sud de la Chine.

QU'EST-CE QUE L'APEC?

Fondé en 1989 à Canberra, la capitale australienne, sous la forme d’un dialogue informel réunissant 12 membres, il est devenu le principal forum économique de la région visant à renforcer les liens en faveur de la croissance, du commerce et de l’investissement.

Représentant environ 62 % du PIB mondial et près de la moitié du commerce mondial, ce regroupement d’« économies membres » – plutôt que de nations – permet la participation de Hong Kong, sous administration chinoise, et de Taïwan, gouverné démocratiquement, que Pékin revendique comme son propre territoire.

Il n’inclut toutefois pas l’Inde, le pays le plus peuplé du monde.

L’APEC fonctionne sur la base d’engagements non contraignants, adoptés strictement par consensus, et pris sur une base volontaire.

La réunion des dirigeants économiques de l’APEC est prévue les 18 et 19 novembre, précédée d’un sommet annuel des directeurs généraux les 17 et 18 novembre.

POURQUOI SHENZHEN?

La Chine accueille ce sommet pour la troisième fois, après ceux organisés dans le centre commercial de Shanghai en 2001 et dans la capitale, Pékin, en 2014.

Des raisons tant nationales qu’internationales ont motivé le choix de Shenzhen , située à proximité du centre financier de Hong Kong, a déclaré Chim Lee, analyste senior à l’Economist Intelligence Unit.

Faisant partie de la « Greater Bay Area » , qui regroupe Hong Kong et Macao et que Pékin souhaite faire émerger comme une plaque tournante mondiale de la technologie et de l’innovation, la ville offre une tribune pour mettre en avant la vision de la Chine en matière de développement et de commerce.

Elle met également en évidence la résilience de Shenzhen face aux turbulences géopolitiques, a ajouté M. Lee.

La ville est le siège de plusieurs géants chinois de l’automobile et des technologies, tels que BYD 002594.SZ , Huawei et Tencent 0700.HK .

QUI SERA PRÉSENT?

La Chine n’a pas encore officiellement annoncé qui y participera, mais le président américain Donald Trump, le président russe Vladimir Poutine et le président philippin Ferdinand Marcos Jr. figurent parmi les personnalités attendues.

Les dirigeants du Canada, de l’Australie, du Mexique et de l’Indonésie devraient également être présents, ainsi que ceux de la Malaisie, de la Corée du Sud et du Vietnam parmi les pays de la région Asie-Pacifique.

Taïwan a désigné Stan Shih, fondateur d’Acer, comme son envoyé.

Tokyo n’a pas encore officiellement indiqué si la Première ministre Sanae Takaichi serait présente et la Nouvelle-Zélande n’a pas officiellement confirmé la composition de sa délégation.

POINTS À SUIVRE ET PRINCIPAUX POINTS DE DÉSACCORD

Instabilité au Moyen-Orient: les répercussions économiques des conflits, telles que les risques pesant sur la sécurité énergétique , les flux commerciaux, les chaînes d’approvisionnement et l’inflation, constituent des préoccupations majeures qui devraient figurer à l’ordre du jour des discussions.

Dynamique tripartite: tous les regards sont tournés vers la rencontre éventuelle entre les dirigeants chinois, russes et américains. La Chine hésite à s’engager dans des discussions sur le désarmement nucléaire, car elle dispose de moins d’armes de ce type que les deux autres, ont indiqué des analystes.

Les États-Unis et la Russie seront également désireux d’aborder la guerre en Ukraine, mais pas nécessairement la Chine, ont-ils ajouté.

Relations sino-américaines: un point clé pour voir si les liens peuvent rester stables. Les deux parties ne respectent pas pleinement leurs engagements en faveur d’une trêve commerciale prolongée , ont déclaré les analystes. L’approvisionnement en terres rares, l’intelligence artificielle et les droits de douane devraient également figurer à l’ordre du jour, les ventes d’armes américaines à Taïwan étant suivies de près.

Les relations de la Chine avec le Japon et les Philippines: les tensions entre le Japon et la Chine persistent depuis que la Première ministre Takaichi a provoqué la colère de Pékin en novembre 2025 en suggérant que le Japon pourrait déployer ses forces armées si une action chinoise contre Taïwan, pays voisin, venait également à menacer son territoire.

Les relations entre la Chine et les Philippines feront également l’objet d’une attention particulière dans un contexte de tensions persistantes autour de la voie navigable contestée de la mer de Chine du Sud.

QUI SONT LES MEMBRES DE L'APEC?

Il s’agit de l’Australie, du Brunei, du Canada, du Chili, de la Chine, de Hong Kong, de l’Indonésie, du Japon, de la Corée du Sud, de la Malaisie, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Pérou, des Philippines, de la Russie, de Singapour, de Taïwan, de la Thaïlande, des États-Unis et du Vietnam.