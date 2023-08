Guess : des résultats trimestriels en hausse

(AOF) - Au deuxième trimestre de l'exercice 2023/2024, Guess a enregistré un bénéfice net de 39 millions de dollars, soit une augmentation de 63% par rapport aux 24 millions de dollars enregistrés pour le même trimestre lors de l'exercice précédent. L'entreprise spécialisée dans la mode affiche un bénéfice net dilué par action en progression de 69 % à 0,59 dollar contre 0,35 dollar il y a un an. Le revenu net total sur ce deuxième trimestre a augmenté de 3% pour atteindre 664,5 millions de dollars, contre 642,7 millions de dollars un an avant.

Sur ce second trimestre, son bénéfice par action dilué ajusté a augmenté de 85% pour atteindre 0,72 dollar, contre 0,39 dollar pour le même trimestre de l'année précédente.

Pour le troisième trimestre, Guess s'attend à un chiffre d'affaires net consolidé en augmentation entre 2,5 et 4,5%. Il vise une marge opérationnelle compris entre 7,5 et 8,3% et un BPA dilué entre 0,46 et 0,53 dollar.

